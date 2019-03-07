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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 08:52 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğu kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğu kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 KM/SA) yükseklerinde kısa süreli fırtına (70-90 KM /SA) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 11
İstanbul: Parçalı bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22
Samsun: Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9

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