Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Körfezi, Antalya, Mersin ve Burdur’un doğusu, Isparta’nın güney kesimleri ile sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5-9 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 18

İstanbul: Parçalı bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18

