Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik ve Bursa’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Iğdır, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Sabah ilk saatlerde çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu 21

Adana: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 14

