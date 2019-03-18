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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 08:44 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18
İzmir: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 20
Adana: Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu 20
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 23
Antalya: Az bulutlu ve açık 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

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