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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığını yurdun genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına, Marmara’nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir’in ve Manisa’nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 9
İstanbul: Parçalı bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Bursa: Parçalı bulutlu 12
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

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