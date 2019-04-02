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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 08:47 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15
İstanbul: Parçalı bulutlu 17
İzmir: Parçalı bulutlu 21
Adana: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Bursa: Parçalı bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11
Erzurum: Çok bulutlu, kar yağışlı 3
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

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