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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 08:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa’nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu 20
Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu 14
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 11
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 14

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