HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 08:54 | Son Güncelleme

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Manisa ve Denizli çevreleri, Çanakkale’nin güney ilçeleri, Balıkesir’in batısı ile Şanlıurfa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor) 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 9
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 15

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyorduOrası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu
Traktörüyle derenin ortasında kalan genci AFAD kurtardıTraktörüyle derenin ortasında kalan genci AFAD kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

Cizre'de güvenlik güçlerine korkunç tuzak!

Cizre'de güvenlik güçlerine korkunç tuzak!

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

13 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ihbarla ortaya çıktı

13 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ihbarla ortaya çıktı

Berkin Elvan davasında kritik gelişme! 6 yıl sonra ilk kez

Berkin Elvan davasında kritik gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.