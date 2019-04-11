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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 09:05 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14
İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 16
İzmir: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21
Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Antalya: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18
Trabzon: Çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18

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