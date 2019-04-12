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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 08:50 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevreleri ve Antalya’nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevreleri ve Antalya’nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 16
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23
Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 10
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20

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