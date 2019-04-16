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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 08:46 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bu sabah saatlerinde Antalya’nın doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14
İzmir: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

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