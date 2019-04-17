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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 08:50 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Çanakkale çevreleri ile Ankara’nın güney Isparta ve Antalya’nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Çanakkale çevreleri ile Ankara’nın güney Isparta ve Antalya’nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz kıyıları ile güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve öğle saatlerinden itibaren de Doğu Karadeniz kıyılarında güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar güney kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı çok bulutlu 17
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerine kadar doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve gece saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmurlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

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