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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 08:43 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Van hariç) ile Sivas ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Van hariç) ile Sivas ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

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