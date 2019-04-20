HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 09:08 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Orta Doğu’daki kültür mirası yok olmanın eşiğindeOrta Doğu’daki kültür mirası yok olmanın eşiğinde
Kış Kars’ta hüküm sürüyorKış Kars’ta hüküm sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Sivrice'de deprem! (Kandilli son depremler)

Elazığ Sivrice'de deprem! (Kandilli son depremler)

Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 152 kişinin tamamı tutuklandı

İstanbul'daki operasyonda tam 152 tutuklama!

Irak sınırından kahreden haber! 4 asker şehit, 6 asker yaralı...

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da tam 39 ilçede denetim! Helikopter de destek verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.