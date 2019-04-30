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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 08:46 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop’un iç kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop’un iç kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı bulutlu 22
Erzurum: Parçalı bulutlu 17
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

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