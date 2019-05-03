HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 08:53 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Trakya ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu 25
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. sabah saatlerinde sis olayı bekleniyor. 23

500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü 500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü
Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskınıÇocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskını
İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölüİzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan final sürprizi!

Çukur'dan final sürprizi!

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskını

Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskını

İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü

İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Badavut 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi

'Gizli cennet'le ilgili önemli adım

Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.