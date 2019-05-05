Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde değişmeyecek, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İç Ege ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/sa), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ve Çanakkale çevrelerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22

