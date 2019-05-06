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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ağrı hariç), Osmaniye, K.Maraş, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ağrı hariç), Osmaniye, K.Maraş, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun doğusu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 26
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 29
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 31
Antalya: Parçalı bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

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