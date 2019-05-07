Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin kıyıları hariç), İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 25



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