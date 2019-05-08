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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve Sinop’un iç kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’da yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor) 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 20
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 21

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