HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Van, Hakkari, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Doğu Toroslar’ın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Van, Hakkari, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Doğu Toroslar’ın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege’de öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege’de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
Adana: Parçalı zamanla kuzeyi çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı bulutlu 22
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacakSümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak
Muş lalesi ovayı kırmızıya bürüdüMuş lalesi ovayı kırmızıya bürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir merkezli 11 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Son dakika Tunceli'de teröre üst düzey darbe! Bakanlık kimliklerini duyurdu

Teröre teröre üst düzey darbe!

Cuma mesajları 10 Mayıs - Mübarak Ramzan ayında Hayırlı Cumalar

En güzel Cuma mesajları

Kavgayı ayırmak için havaya ateş açan polisin silahını almaya çalıştı

Havaya ateş açan polisin silahını almaya çalıştı

Günlük burç yorumları 10 Mayıs Cuma - Ay, boşluğa giriyor!

Ay, boşluğa girince ne olacak?

Aç kalan ayılar evleri talan etti

Aç kalan ayılar evleri talan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.