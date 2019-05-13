HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu 19
İzmir: Az bulutlu 29
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28
Adana: Az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 24
Samsun: Parçalı bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'teAnkara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te
Bağındaki asmalarını köklediler, bağ direklerini kırdılarBağındaki asmalarını köklediler, bağ direklerini kırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suyun altında elektrik üretti

Suyun altında elektrik üretti

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İstanbul zirvesi!

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.