Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri puslu ve yer yer sisli 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Parçalı bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

