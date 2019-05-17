Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

