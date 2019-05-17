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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 21
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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