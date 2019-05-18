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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Sivas, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Sivas, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu,Zonguldak ve Bartın ile Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa’nın güney ve doğusu), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir ile kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Ankara’da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere güney, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 27
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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