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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerinden başlayarak Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

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