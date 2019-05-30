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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir’in güney kesimleri, Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Niğde, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı’nın kuzey kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir’in güney kesimleri, Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Niğde, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı’nın kuzey kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32
İstanbul: Az bulutlu ve açık 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık, Zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 24
Trabzon: Az bulutlu ve açık 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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