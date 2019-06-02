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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 24
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 25
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 37

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