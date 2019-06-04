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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:44 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu 30
Adana:Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 24
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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