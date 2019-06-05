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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 09:53 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Karadeniz’in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli’nin batı kesimleri ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Karadeniz’in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli’nin batı kesimleri ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 30
İstanbul: Parçalı bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu 28
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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