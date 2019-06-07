HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 09:09 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu 35

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Türkiye’de örneği olmayan cami ve külliye yardım bekliyorTürkiye’de örneği olmayan cami ve külliye yardım bekliyor
CHP’li Kazım Arslan hayatını kaybettiCHP’li Kazım Arslan hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı

D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı

Siirt'te mucize kurtuluş! 2 .kattan yere çakıldı

Siirt'te mucize kurtuluş!

Kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtılar

Kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtılar

Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

Fikirtepe'de iki aile arasındaki kavgada ev yakıldı

Fikirtepe'de iki aile birbirine girdi! Evi ateşe verdi

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.