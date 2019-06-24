HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 08:51 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu, kuzeyi ile Toroslar mevkii parçalı bulutlu 34
Bursa: Az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralıPolisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Köprüde feci kaza! Araç takla attı, trafik kilit

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.