HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 08:43 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bursa’nın doğusu, Sakarya’nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar’ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bursa’nın doğusu, Sakarya’nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar’ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu 38
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Koloni halinde yaşıyorlar! Görmek için 2300 rakıma çıkıyorlarKoloni halinde yaşıyorlar! Görmek için 2300 rakıma çıkıyorlar
Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koloni halinde yaşıyorlar! Görebilmek için 2bin 300 rakımlık tepeye çıkıyorlar

Koloni halinde yaşıyorlar! Görmek için 2300 rakıma çıkıyorlar

Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!

Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Diyarbakır merkezli 15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

Şehit Eren'in adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sına verildi

Artık adı göklerde yaşayacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.