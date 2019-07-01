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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 09:06 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Adana: Parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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