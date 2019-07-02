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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 32
İstanbul:
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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