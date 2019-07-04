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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 08:59 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon’un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon’un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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