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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 08:52 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Ankara’nın kuzey kesimleri, Çankırı, Sinop, Kastamonu kıyıları, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Tokat, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31İzmir: Az bulutlu ve açık 34Adana: Parçalı ve az bulutlu 33Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32Antalya: Az bulutlu ve açık 40Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Ankara’nın kuzey kesimleri, Çankırı, Sinop, Kastamonu kıyıları, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Tokat, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 40
Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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