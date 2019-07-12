Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu 29

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

