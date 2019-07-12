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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 08:52 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 26
İstanbul: Parçalı bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu 29
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Bursa: Parçalı bulutlu 25
Antalya: Az bulutlu 36
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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