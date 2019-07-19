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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 08:58 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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