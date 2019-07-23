HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 08:44 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Gören şaşırıyor! Dev tavşanGören şaşırıyor! Dev tavşan
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi (1)Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi (1)
Türkiye'den 'tahliye' iddialarına yalanlamaTürkiye'den 'tahliye' iddialarına yalanlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama

Türkiye'den 'tahliye' iddialarına yalanlama

Meclis'in tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Meclis'in tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

İstanbul'da şafak operasyonu! Helikopter ile destek verdiler!

İstanbul'da şafak operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.