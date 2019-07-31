HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 08:39 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti
Denize düşen vatandaşı kurtarma seferberliğiDenize düşen vatandaşı kurtarma seferberliği
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı! Tam 638 parça...Tarihi eser kaçakçıları yakalandı! Tam 638 parça...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Ankara'da tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Tarihi eser kaçakçıları yakalandı! Tam 638 parça...

Verbis nedir ve ne gibi sorumluluklar getirmektedir?

Verbis nedir ve ne gibi sorumluluklar getirmektedir?

Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Adana'da müstakil eve atılan EYP korkuttu

Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.