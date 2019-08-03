HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Küçükçekmece'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar varKüçükçekmece'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza: 3 yaralıKüçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlar dikkat' İcralık olabilirsiniz

Borcu olanlar dikkat' İcralık olabilirsiniz

Reynmen'den takipçisinin yorumuna ilginç yanıt!

Reynmen'den takipçisinin yorumuna ilginç yanıt!

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

Günlerdir bekletiliyorlardı, yeni gelişme yaşandı! 'Sıcaktan fenalaşan arkadaşımız var'

Günlerdir bekletiliyorlardı, yeni gelişme yaşandı! 'Sıcaktan fenalaşan arkadaşımız var'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza: Yaralılar var

Küçükçekmece'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

Son dakika! Çok sayıda polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi kurtarılamadı

Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi kurtarılamadı

Şişli'de yangın paniği! 9 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Şişli'de yangın paniği!

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına sıkı takip: Yakalandılar

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına sıkı takip: Yakalandılar

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.