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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 38
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Az bulutlu ve açık 30
Trabzon: Az bulutlu ve açık 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43

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