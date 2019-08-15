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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 08:38 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu 30
Bursa: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren (İbradi, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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