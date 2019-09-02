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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 08:36 | Son Güncelleme

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.) 26
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

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