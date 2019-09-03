HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 08:58 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Borçka Barajı turizme kazandırılıyorBorçka Barajı turizme kazandırılıyor
Yolcu otobüsü devrilen TIR’a çarptı! Yol trafiğe kapandıYolcu otobüsü devrilen TIR’a çarptı! Yol trafiğe kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

Açık açık tehdit etti: Artık kesinlikle kırmızı çizgimiz yok

Açık açık tehdit etti: Artık kesinlikle kırmızı çizgimiz yok

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teslim olan kadın teröristler her şeyi anlattı

Teslim olan kadın teröristler: Kaçacaklar

Ankara'da yolcu otobüsü devrilen TIR’a çarptı!

Yolcu otobüsü devrilen TIR’a çarptı! Yol trafiğe kapandı

Adana'da FETÖ operasyonu!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı

160 kamyon toprak çıktı, sonuç yok!

Fatih'te motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da 500 polisle şafak vakti dev operasyon

500 polisle şafak vakti dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.