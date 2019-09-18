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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 08:44 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 30
İstanbul: Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Bursa: Az bulutlu 33
Adana: Az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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