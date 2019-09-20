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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 08:59 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 26
İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu 33
Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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