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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 09:04 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin’in 2000 metre ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6-12 derece) olmak üzere azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.) 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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