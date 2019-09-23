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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 08:47 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 23
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 25
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Az bulutlu ve açık 21
Trabzon: Az bulutlu ve açık 20
Erzurum: Az bulutlu ve açık 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

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